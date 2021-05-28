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عاجل - أول قرار من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في قطر صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأحمر بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي مساء اليوم الجمعة بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء قرار الخطيب بمنح لاعبيه مكافآت إجادة بعد الأداء القوي والروح المعنوية العالية التي خاض بها اللاعبون المباراة.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة غدًا السبت حيث من المقرر أن تغادر الدوحة في الحادية عشر صباحًا على متن طائرة خاصة.

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