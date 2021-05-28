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مصطفى ديشا يحضر لعمل فني جديد مع المنتج أحمد السبكي

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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التقى الكاتب والروائي مصطفى محمد عصام الشهير بمصطفى ديشا، مع المنتج الكبير أحمد السبكي، وتم التطرق إلي تعاون فني جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها "ديشا" خلال الفترة الماضية من خلال المحتوي الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أبدي "السبكي" إعجابه بالأفكار التي قدمها ديشا وهناك جلسة عمل تجمعهما خلال أيام من أجل التوقيع علي العمل الفني الجديد.

وحقق الكاتب والروائي مصطفى ديشا، نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات التي تحتوى علي معجبين كبار، بسبب فيديوهاته التي يطلقها علي السوشيال ميديا.

وبث "ديشا" عددًا كبيرًا من الفيديوهات الخاصة به، دينية وإنسانية وجبر الخواطر، إذ يكتب الإسكريبت الخاص بالفيديو ثم يقوم بعمل تسجيل صوتي له، ومونتاج علي طريقته، والتي نالت إعجاب الكثيرين علي السوشيال ميديا.

ومن أكثر الفيديوهات التي حققت نجاحًا باهرًا علي السوشيال ميديا فيديو بعنوان "أوعي تبطل تدعي وتلح علي ربنا في الدعاء"، وفيديو الشيخ الشعراوي بعنوان "الراحة النفسية كلها في الفيديو ده"، ومن فيديوهاته أيضا "عظمة الدعاء، دارى علي شمعتك، معادن الناس"، وغيرها.

يذكر أن مصطفي محمد عصام، تم تكريمه ضمن أفضل ١٠٠ شاعر في مصر بحفل تكريم الشعراء بالإسكندرية، وأيضا تكريمه ضمن فعاليات أفضل ١٥٠ كاتبا بمهرجان ساقية الصاوي.

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