Advertisements

البريد المصري يفوز بجائزة أفضل مؤسسة بريدية عربية فى التحول الرقمي

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:20 م
جائزة أفضل مؤسسة بريدية
جائزة أفضل مؤسسة بريدية
أحمد الشيخ
Advertisements

فاز البريد المصري بجائزة التميّز الرقمي كافضل مؤسسه بريديه عربيه تطبق التحول الرقمى وذلك خلال مشاركته في منتدي "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُرَاسِلّه" والذي ينظمة اتحاد المصارف العربية في بيروت وتسلم الجائزة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري حيث قام وسام فتوح امين عام اتحاد المصارف العربيه ومحمد بن عمر امين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بتسليم الجائزة لرئيس البريد المصري وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات المرموقة والفاعلة في المجال المصرفي والمالي والتكنولوجي في المنطقة العربية.

 

 

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان فوز البريد المصري بهذه الجائزة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي خلال الفترة الماضية و يمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية ويؤكد ايضاً على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة.

 

واضاف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان هذا الانجاز تم تحقيقه بالاعتماد علي العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية حول العالم.

 

و الجدير بالذكر ان البريد المصرى قد سبق وحصل على جائزه خدمه العملاء من الإتحاد البريدي العالمى كافضل خدمه عملاء عن عام ٢٠٢٠   

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جوائز البريد جائزة افضل مؤسسة بريدية للتحول الرقمي البريد المصري البريد

أخبار تهمك

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22 ويقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

دوناروما يقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"البريد المصري" ضيف شرف والمتحدث الرسمي بمنتدى البريد الافريقي التاسع بساحل العاج

البريد المصري يشارك في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية في تونس

افتتاح فعاليات المنتدى الاقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية بشأن الرؤية البريدية 2030

مصر تفوز بجائزة التميز لأفضل تطوير بريدي في إفريقيا

وزير الاتصالات: افتتاح 37 مكتب بريد بعد تحويلهم إلى مراكز خدمات

محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية في محرم بك وبشائر الخير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

10:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»