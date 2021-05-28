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ستاندرد أند بورز تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد البحريني إلى سلبية

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات يوم الجمعة إنها عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية" من "مستقرة"، وعزت القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية وقدرة البلد على ذلك.

 

انكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.

 

وقالت وكالة التصنيفات في بيان "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020."

 

تتوقع البحرين عجزا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس آذار.

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