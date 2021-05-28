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آخر تطورات تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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طلب مسئولو نادى الزمالك، من الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جدولة مستحقاته المالية القديمة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

جاء ذلك بسبب عدم وجود سيولة مادية كافية لصرف كل مستحقات فرجاني ساسي القديمة دفعة واحدة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

ويحق لساسي تقاضى قرابة 600 ألف يورو من نادى الزمالك، وهي عبارة عن مستحقات قديمة ويتمسك اللاعب بالحصول عليها قبل التفاوض على تجديد عقده.

حيث تحدث مسئولو اللجنة الجديدة المسئولة عن إدارة الزمالك مع فرجاني ساسي خلال الساعات الماضية، وطالبوه بالموافقة على جدولة مستحقاته، حيث سيحصل على جزء منها فورًا بينما سيحصل على باقى مستحقاته بعد قرابة أسبوعين.

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