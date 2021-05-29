كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم هذه الصفقة





وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن مسؤولي نادي الزمالك عرضوا أحمد أيمن منصور على كارتيرون وأبدى إعجابه بإمكانياته الفنية والبدنية، إلى جانب تميزه فى اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب.





وتابع المصدر، أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مع أحمد أيمن منصور عبر وسطاء، لاستطلاع رأيه بخصوص الانتقال لنادي الزمالك، وهو ما رحب به اللاعب بشدة، لكن طلب تقاضى نفس قيمة عقده الحالي مع بيراميدز.





ويجيد أحمد أيمن منصور اللعب فى مركزي المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل نادي الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية.