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نجم مانشستر سيتي مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

السبت 29/مايو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
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بدا إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي يعرج في آخر حصة تدريبية عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد تشيلسي.

وبدا أن اللاعب الألماني تعرض لكدمة خلال التحام مع زميله فرناندينيو في المران باستاد دراغاو وليست إصابة عضلية ولم يظهر سيتي قلقا.

وكانت الشكوك تحوم حول حالة غندوغان فقط بتشكيلة سيتي قبل نهائي الغد لكنه قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يشعر بخير.

وخرج لاعب بوروسيا دورتموند السابق في وقت مبكر بالشوط الثاني خلال الهزيمة 3-2 من برايتون أند هوف ألبيون بالدوري الانجليزي الممتاز كإجراء وقائي يوم 18 مايو. ولم يخاطر به سيتي واستبعده من اليوم الأخير بالمسابقة عند الفوز 5-صفر على إيفرتون الأسبوع الماضي.

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