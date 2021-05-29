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شاهد.. أديب يناشد المواطنين الحصول على اللقاح: "الحقوا خدوه"

السبت 29/مايو/2021 - 07:32 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بالسعادة لوجود زحام في اماكن التطعيم، حيث أن هذا يعني أن المواطنين مقبلين على الحصول على اللقاح، مشيدا بالإعلان الذي بثته وزارة الصحة لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إحدى المجلات الطبية الأمريكية نشرت تقرير عن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا، وأنه يعطي مناعة جيدة، لافتا إلى أنه حصل على لقاح سينوفارم وأعراضه بسيطة.

وناشد المواطنين الحرص على الحصول على لقاح كورونا، قائلا: "إحنا داخلين على الصيف والساحل والإسكندرية والمصيف، الحقوا خدوا اللقاح وهو موجود في خناقة على اللقاح في العالم"، لافتا إلى أن عدد من حصلوا على التطعيم يصل إلى 2 مليون و250 ألف تطعيم فقط، معلقا: "محتاجين أكتر من كده، "أنا أعرف ناس استهونت بالفيروس راحت.. ده وباء سافل وقذر".

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