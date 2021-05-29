شاهد.. أديب يناشد المواطنين الحصول على اللقاح: "الحقوا خدوه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بالسعادة لوجود زحام في اماكن التطعيم، حيث أن هذا يعني أن المواطنين مقبلين على الحصول على اللقاح، مشيدا بالإعلان الذي بثته وزارة الصحة لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إحدى المجلات الطبية الأمريكية نشرت تقرير عن لقاح سينوفارم الصيني ضد فيروس كورونا، وأنه يعطي مناعة جيدة، لافتا إلى أنه حصل على لقاح سينوفارم وأعراضه بسيطة.



