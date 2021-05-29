المفتي: القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، إن القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولي الأمر.





وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن ولي الأمر هو من يقدر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر.



