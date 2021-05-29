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المفتي: القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة (فيديو)
السبت 29/مايو/2021 - 01:41 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، إن القتال لا يكون إلا تحت راية وسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولي الأمر.
وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن ولي الأمر هو من يقدر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر.
واختتم المفتي، مسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) تؤكد أنه لم يبدأ بالقتال في مكة ولا غيرها، بل لم يثبت أنه فعل ذلك في المدينة ولم يفعل ذلك الصحابة في الآفاق التي انطلقوا إليها.
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