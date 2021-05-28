Advertisements

إيطاليا تسحق سان مارينو وديًا استعدادًا لليورو

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اكتسح منتخب إيطاليا نظيره منتخب سان مارينو 7 / صفر، اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق فيدريكو بيرناردسكي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف جيانماركوا فيراري الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل ماتيو بوليتانو هدفين في الدقيقتين 49 و77، فيما سجل ماتيو بيسينا هدفين في الدقيقتين 75 و86 بينما أضاف أندريا بيلوتي هدفا في الدقيقة 67.

وجاءت مباراة سان مارينو، لتكون أول مباراة ودية من أصل اثنين يخوضهما المنتخب الإيطالي استعدادا لكأس أمم أوروبا 2020، حيث ستكون المباراة الثانية أمام منتخب جمهورية التشيك في الرابع من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيطالي افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا حينما يواجه منتخب تركيا يوم 11 من الشهر المقبل، في البطولة التي تستمر منافساتها حتى 11 من يوليو المقبل.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ريال مدريد يعلن حسمه الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

دوناروما يقترب من برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22 ويقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي بعد التتويج بالسوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 10 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:32 م

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

09:03 م

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

07:31 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

10:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»