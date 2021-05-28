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تكثيفات أمنية لكشف ملابسات إطلاق شخص أعيرة نارية على شقيقه بالعياط

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:43 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة إطلاق شخص النار على أخيه بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بورود إشارة من شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق رصاص بجزيرة السلام التابعة للرقة الغربية، بمركز العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها بإشراف المقدم حسام بكير وكيل الفرقة والرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وتبين بالفحص المبدئي أن شخصا أطلق النار على شقيقه.

ووجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين باستجواب المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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