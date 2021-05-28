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"بمليار يورو" .. كرواتيا تتفق على شراء 12 مقاتلة رافال مستعملة من فرنسا

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس الوزراء الكرواتى آندريه بلينكوفيتش، أن بلاده اتفقت على شراء 12 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز (رافال) من فرنسا، فى صفقة تقدر بمبلغ مليار يورو (أى 1.2 مليار دولار أمريكي).

وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، أن طائرات (رافال) ستحل مكان مقاتلات (ميج إس) روسية الصنع التى تمتلكها كرواتيا، فى أكبر صفقة شراء للأسلحة تبرمها كرواتيا منذ حرب استقلالها عن يوغسلافيا فى تسعينات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتسلم كرواتيا أول 6 طائرات بحلول عام 2024.

وقال بلينكوفيتش فى اجتماع لمجلس الوزراء إن "العرض الفرنسى لإمدادانا بالطائرات مقابل 999 مليون يورو كان الصفقة الأفضل".

فيما انتقد معارضون هذه الصفقة قائلين إنه يتعين على الحكومة الكرواتية تركيز جهودها على مساعدة الاقتصاد، الذى تضرر بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد، والتعافي.

لكن وزير الدفاع ماريو بانوزيتش قال لوسائل إعلام محلية - فى وقت سابق اليوم - إن قرار شراء الطائرات هو ببساطة أساس أمن بلاده.

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