سلوى عثمان: "نسل الأغراب" لم يُقلل من شأن الصعيد.. والرئيس السيسي عامل إنجازات هايلة (حوار)

محمد سامي لم يقصد إهانة الشرطة.. ولم أرى شيئاً سيئاً في تعامله معي

"الاختيار 2" عمل وطني من الدرجة الأولى.. وأفتخر بالعمل مع كاملة أبو ذكري وسامح عبد العزيز

٢٠٢٠ كان عام السعد عليَّ.. وانكسرت عندما جلستُ عاماً كاملاً بدون عمل

أثبتت الفنانة سلوى عثمان، براعتها في تجسيد دور الأم، فمع كل دور تُقدمه تجدها قد أضافت له لمسة جماليه جعلته مختلفاً عما قدمته من قبل، فتشعر وكأنك تُشهدها في هذه الشخصية لأول مره، فهي قادرة على توصيل كل أحاسيسها للمشاهد ببساطة شديدة.

وتحدثت سلوى عثمان في حوار خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركتها في مسلسلي"نسل الأغراب"، كما ردت خلاله على الانتقادات التي واجهته، وعن كواليس تعاونها مع المخرج محمد سامي، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار:

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"؟

لأنني أحب الأدوار الصعيدية فهي تكون مختلفة عن الأدوار العادية، ومن أهم الأسباب تواجدي في نفس العمل الذي اشترك فيه نجمين كبار معاً لأول مره مثل أمير كرارة وأحمد السقا، بالإضافة لما يقدمه المخرج الكبير محمد سامي، فكل هذا جعلني متشجعة للمشاركة في ذلك العمل.

ما ردك على الاتهامات التي وجهت للعمل بأنه أساء لضباط الشرطة؟

طبعاً الشرطة تهمنا جداً ولا نحب أن يسئ إليها أحداً، لكن من المحتمل أن يكون محمد سامي لا يعرف أن مقتل الضابط "علي" على يد "غفران" ضد صورة الشرطة عند الناس، ربما يكون أخطأ في ذلك الأمر، لكن من المؤكد أنه لم يقصد أن يُخطئ في حق الشرطة.

كيف كانت أجواء التصوير؟

كل الزملاء ناس محترمة وجميلة جداً، وكنا نتعامل معاً كأسرة واحدة؛ لأننا تعاملنا معاً لأكثر من مرة، وفردوس عبد الحميد فنانة كبيرة لها اسمها، ومعروف هي مين وفنها وتاريخها الكبير وحبها لمهنتها، وقدمت دورها على أكمل وجه، وكانت تُنفذ كل ما يُطلب منها، وأحمد السقا وكرارة هايلين جداً في تعاملاتهم، وكل المشاركين في المسلسل اجتهدوا بشكل كبير، وقدموا أدوارهم على أكمل وجه، وكنت سعيدة جداً بالتعامل معهم.

وما ردك على تعليقات البعض بأن المسلسل ليس له علاقة بالصعيد؟

نحن لم نُقدم شيئاً يُقلل من الصعيد ولم يحمل تجريحاً لهم، بالإضافة إلى أن مصحح اللهجة عبد النبي الهواري كان معنا طول فترة التصوير، فهو مصحح لهجة كبير وله اسم كبير في هذا المجال، وكان يصحح لهجاتنا وفقاً للبلد التي نتواجد فيها، ومن وجهة نظري أن المسلسل تناول بعض الأشياء الموجودة عند الغجر والصعيد، لكنه لم يستعرض حياتهم بشكل كامل.

وهل صحيح أن محمد سامي يتعاون بشكل سئ في اللوكيشن مثلما أُشيع من بعض الممثلين؟

لم أرى منه شيئاً سيئاً أثناء تعاملي معه في "لؤلؤ" و "البرنس"و"ولد الغلابة"، وكذلك فترة تصويري لـ"نسل الأغراب"، فالكواليس معه كانت جميلة جداً، فهو يحب الممثلين الذين يعملون معه، ويحرص دائمًا على أن يُظهرهم في أحسن صورة، وهذا ما لمسته من تعاوني معه، كما أنني لم أحضر ولم أرى كل ما كُتب على السوشيال ميديا سواء للمجاميع أو الممثلين الآخرين لكي أحكم عليه؛ لذا لا أستطيع الرد على شيئاً لم أراه.

وحتى لو السوشيال ميديا غاضبة منه نتيجة لبعض الأمور، أقول لهم يا جماعة أول مرة ينتابكم ضيقاً شديداً منه بهذا الشكل، وأتمنى من الله أن يوفقه وأن يُخرجه من الأزمة التي يمر بها على خير، وإن شاء الله أكيد لن يجعلكوا تشعرون بالغضب منه مرة أخرى، وسيقدم أعمالاً أحلى وأحلى؛ لإنه مخرج كبير وناجح جداً.

ما الأعمال التي أعجبتك من الماراثون الرمضاني الماضي، وكنتِ حريصة على متابعتها؟

أعجبني مسلسل "الإختيار"، وبصراحة هذا العمل لابد أن يكون خارج المنافسة الرمضانية، فلا علاقة له لكي يتنافس مع كل الأعمال الموجودة؛ لإنه عمل وطني من الدرجة الأولى.

ماذا عن مشاركتك في مسلسل "الاختيار 2"؟

وأنا سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الوطني الكبير، الذي يتحدث عن أبطالنا وعن تضحيات رجال الشرطة البواسل، كما أنني أعجبت أيضاً بـ" الاختيار1" الذي كان يتحدث عن تضحيات الجيش المصري وعن أولادنا الذين يضحون بأنفسهم في سبيل حمايتنا، ولكي يجعلوا كل مصري في هذا البلد يعيش سعيداً وفي راحة و أمان، طبعاً الأمان الأول من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه يُسبب الأسباب، فهؤلاء الرجال سبب بعد ربنا في شعورنا بالأمان، بسبب التضحيات التي يُقدمونها من أجلنا، فأنا كنت سعيدة جداً بكوني جزء من هذا العمل، وكنت أتمنى أكون جزءً أكبر، ولكن الجزء الأكبر فيه كان للشرطة.

ما الأمنية التي تتمني تحقيقها؟

أنا أحب الشرطة المصرية والجيش المصري وأتمنى أن أُقدم معهم أي شئ لكي نُبين للناس قيمتهم وأنه لابد أن يكونوا مُنتمين لهذا البلد الذي به أبطال حقيقية، وعلى رأس هؤلاء الأبطال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم لمصر الكثير من الإنجازات الهائلة.

هل تتفقين مع من يقولون أن الوسط الفني غدار؟

أنا لا أحب إعطاء أي أحكام مطلقه في أي شئ، كل مجال في الدنيا فيه الحلو والوحش، وفيه الناس الوفية والغدارة، وليس في الوسط الفني فقط، لكن هذا ظاهر أكثر في الوسط الفني؛ لأنه واضح لكل الناس، في أماكن أخرى ليست ظاهره ترين فيها الغدر والوفاء الصداقة والخيانة، فهذه طبيعة الدنيا، لا توجد فيها ملائكة فقط ولا شياطين فقط، وكلنا بني أدمين لينا أخطاء ولينا جوانب جميلة، فربما أكون سبب في سعادتك في يوم من الأيام وربما يكون قد صدر مني تصرف أغضبك، فهذه هي طبيعة البشر.

ما العمل الذي تعتزين به في مشوارك الفني؟

هناك أعمال عديدة أعتز وأفتخر بها بدايةً من أول ما عملت مع وحيد حامد وسمير سيف في "البشاير"، وعندما عملت "ملف في الآداب" في السينما مع عاطف فايد ووحيد حامد، "سجن النسا"مع كاملة أبو ذكري لأنه عمل بداية جديدة لحياتي الفنية، وافتخر بالعمل معها ومع محمد ياسين، وسامح عبد العزيز الذي قدمت معه شغل رائع في "بين السرايات"، و"رمضان كريم" الذي مازال الجمهور يتذكره لوقتنا الحالي ويشاهدونه كلما يُعرض، أحمد صالح الذي عملت معه في"أيوب"، ووائل عبد الله الذي قدمت معه "الزيبق" مع كريم عبد العزيز، وأفتخر أيضًا بشغلي مع محمد سامي الذي تعاونت معه لأكثر من مرة.

وهل أنت ضد القرار الذي صدر من شركة سينرجي بعدم التعامل مع محمد سامي؟

إطلاقاً، أنا لست ضد أي قرار تأخذه الدولة المصرية ، ومن المؤكد أنهم لهم وجهة نظر خاصة بهم، وهذا قرار صادر من شخص كبير، وليس من حقي التعقيب عليه، وليس من حقي أن أتكلم في قرار اخدته شركة كبيرة مثل الشركة المتحدة وسينرجي، ولكنني لا أملك سوى الدعاء له؛ لأنني أكلت معه عيش وملح، ولا أتمنى له إلا كل خير، وأتمنى من الله أن يتصالحوا، وأن تنتهي تلك الأزمة على خير.

هل ترين أن مشاركتك في مسلسل" البرنس" تعتبر نقطة تحول وبصمة في مشوارك الفني؟

أنا سعيدة جداً بعام ٢٠٢٠، على الرغم من إنه كان فيه وباء الكورونا، لكنني شعرت أنني قدمت شيئاً لمس الوطن العربي كله، ولم أكن متوقعة نجاح شخصيتي في "البرنس" بهذا الشكل، كنت أتمنى أن أقدم عمل جميل حلو يحبه الناس، وكنت أعتقد أنه سوف يحبه الناس على مستوى بلدي مصر، لكن أن يتخطى مصر ويدخل على الدول العربية والأجنبية، وأن يكون هناك رد فعل واسع، فهذا أجمل شئ حصل في حياتي منذ بدايتي في مجال التمثيل إلى وقتنا الحالي.

ما محطات الانتصار والانكسار التي مَررتِ بها في حياتك؟

الانتصار أن يحدث لي مثلما حدث في ٢٠٢٠، وهو أن يُعوضني الله عن السنين التي مضت من حياتي في التمثيل دون أن أخذ حقي فيها، والحمد لله ربنا أكرمني بعدما كبرت، فهناك أشخاص ربما تعيش وتموت وربنا لم يكتب الله لها السعادة التي أسعدتني في هذا العام.

أما الانكسار فهو عندما جلستُ في منزلي عاماً كاملاً دون عمل، وأنا ليسانس آداب قسم إنجليزي، ففكرت حينها أن أبحث عن عمل بشهادتي، وفي اللحظة التي بدأت البحث على وظيفة أخرى، وجدت أن الله رزقني بعمل، فأكملت بعدها في مشواري الفني، فهذه كانت لحظة انكسار؛ لأن الفنان يريد أن يكون متواجداً دائماً، فالتواجد هو حلقة الوصل بينه وبين الجمهور، فعندما ينقطع التواصل بينهم ينكسر الفنان، لكن أنا الحمد لله لست من الشخصيات التي تنكسر من الممكن أن أحزن قليلاً، لكن دائماً أقول لنفسي أن هناك أمل.