عمرو أديب عن السيدة التي التقت بالرئيس: نموذج لمشاكل مصر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على طلبات السيدة التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة، خلال جولته التفقدية، مشيرا إلى أن هذه السيدة نموذج لمشاكل مصر، حيث أنها تحدثت مع الرئيس السيسي عن مشكلة صحية، ومشكلة متعلقة بالدخل.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المواطن المصري لديه عدد من المشكلات يريد حلها، لافتا إلى أن من يحكم مصر مطالب بطريقة أو بأخرى أن يخفف آلام الشعب.



