Advertisements

عمرو أديب عن السيدة التي التقت بالرئيس: نموذج لمشاكل مصر

السبت 29/مايو/2021 - 07:17 ص
جانب من جولة الرئيس
جانب من جولة الرئيس
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على طلبات السيدة التي التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الجمعة، خلال جولته التفقدية، مشيرا إلى أن هذه السيدة نموذج لمشاكل مصر، حيث أنها تحدثت مع الرئيس السيسي عن مشكلة صحية، ومشكلة متعلقة بالدخل.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المواطن المصري لديه عدد من المشكلات يريد حلها، لافتا إلى أن من يحكم مصر مطالب بطريقة أو بأخرى أن يخفف آلام الشعب.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي اليوم كان في جولة تفقدية في شوارع القاهرة، وأمس كان في زيارة إلى جيبوتي، معلقا: "مصر أصبحت في كل مكان في أفريقيا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الرئيس

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

كونتي يرحب بتدريب ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب عن جولة السيسي في توشكى: "الريس فكرنا بيها.. كنت فاكرها خارج الخدمة"

أسامة الغزالي حرب يوجه رسالة إلى الرئيس بشأن نجل شقيقه (فيديو)

اليوم.. حوار مطول لـ عمرو أديب مع مهندس صفقة القرن

عمرو أديب: الأمريكان يتحدثون عن قوة العلاقة بين السيسي وترامب

أديب عن جنازة مبارك العسكرية: الإدارة المصرية قامت بالواجب

محمد موسى: السيسي يجسد المعاني التي ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (فيديو)

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

برشلونة يغلق صفقة فينالدوم

05:03 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»