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عاجل.. الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم

السبت 29/مايو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفت منذ قليل شقيقة الفنان حجاج عبد العظيم وأعلن عن ذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب قائلا: "اختي الغالية الحنونة التي كانت بمثابة الأم فاطمة عبد العظيم ارجو الدعاء لها ةقراءة الفاتحة مع ألف سلامة يا غالية".

جدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم مسرحية أبوالعربي، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبدالعظيم، أحمد فتحي، محمد جمعة، ليلى عزالعرب، عمرو عبدالعزيز، تأليف محسن رزق، إنتاج وإخراج تامر كرم.

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