موجة حارة وفرص أمطار.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما بخصوص حالة الطقس، اليوم السبت، فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم السبت 29 مايو 2021، حتى يوم الخميس 3 يونيو 2021، على النحو التالى:





يوم السبت 29 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





يوم الأحد 30 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





واعتبارا من يوم الإثنين 31 مايو 2021، إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021، تشهد مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.





يوم الإثنين 31 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 36 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 46 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 2 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم الخميس 3 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



