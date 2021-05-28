أول تعليق لرئيس هيئة قناة السويس عن حادث جنوح سفينة جديدة

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت اليوم حادث جنوح سفينة جديدة بقناة السويس القديمة ولكن قيادات الهيئة نجحت في التعامل مع هذا الأمر بسرعة وإنقاذ السفينة وإعادة تعويمها بما تمتلكه من الآلات ومعدات وخبرات العاملين بها.

وتابع " ربيع" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية على قناة ام بي سي، "إن السفينة التى جنحت اليوم تابعة للخط الملاحي ميرسك، طول 353 متر وعرضها 48 متر والغاطس 18 متر والحمولة 146 كيلو متر، وتعد من السفن العملاقة؛ ما حدث بها هو تعطل المحركات وأجهزة التوليد ما جعلها تجنح على شاطئ القناة."

وأضاف، " أن تعطل السفن بالمجرى الملاحي من الحوادث الطبيعية التي تحدث في مجرى قناة السويس التي يمر بها نحو 18 ألف سفينة سنويا، ولكن جنوح السفينة ايفر جيفن كان له تداعيات عالمية لصعوبة الحدث والمكان الذي وقع فيه ".

وأشار إلى أن السفينة التى تعطلت اليوم عند الكيلو 98 تحرك لإنقاذه نحو 4 قاطرات فورا ولم يستغرق الأمر ساعة لإنهاء أزمتها، مشيرا إلى أن هيئة القناة حولت المجري الملاحي للقناة عند الكيلو 95 إلى قناة السويس الجديدة لتسهيل حركة مرور السفن القادمة من الشمال إلى الجنوب والبالغة 13 سفينة بعدما كانت محتجزة وراء السفينة المعطلة.