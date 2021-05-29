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لجنة مكافحة كورونا: نجحنا في السيطرة على الموجة الثالثة (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 02:46 ص
حسام حسني
حسام حسني
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن الموجة الثالثة لفيروس كورونا: "ننهي الموجة الثالثة لفيروس كورونا في الفترة الحالية، ونجحنا في السيطرة على الموجة الثالثة لفيروس كورونا".

وكشف "حسني"، خلال حواره مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مرض الفطر الأسود مختلف تمامًا عن فيروس كورونا.

وأضاف أن الفطر الأسود يتميز بعدم الانتشار السريع، وعدوته قليلة، ومرتبط بضعف المناعة، وعدوته تكون عن طريق الأجهزة الطبية وليس النفس.

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مرض الفطر الاسود مرض الفطر الفطر الاسود

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