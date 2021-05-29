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عمرو أديب: حسن عبد الله رئيسا للمتحدة للخدمات الإعلامية

السبت 29/مايو/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيترأسها الإقتصادي حسن عبد الله، وسيكون الرجل الأول فيها.

وقال خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على أم بي سي مصر"، "هناك اسم لشخصية اقتصادية ماليا الأستاذ حسن عبد الله اللى هيكون قائم على هذا الكيان.. ورجل لو شغل منصب بينجح فيها»

وأضاف: "الشركة استطاعت أنها تعمل أرباحا ويكون دور إعلام الدولة التنسيق مع الناس اللي بتنتج.. والتوجه الآن يتم العمل عليه بطريقة حسابية معينة، بحيث يدخل البورصة المصرية واللى يرغب يشترى فيه، ويكون هناك تعاون من جهات من الداخل والخارج".

واستكمل "والغرض أن الدول لديها رسالة ولو جى تساعدنى أنا معاك والمجال مفتوح للجميع.. هناك انفتاح سنرى كيف يتم تنفذه، ولا يتم عزل أحد ولا يتم تهميش أحد.. والنقابات لها دور كبير تؤيد وتساند أعضاءها".

وتعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثانية عشرة ظهر غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، بالإضافة لكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، بحسب بيان من الشركة.


معلومات عن حسن عبد الله

- شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.

- عضو بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

- رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية المتخصصة بالتمويل المُتصل بالتجارة وخدمات الإقراض التجاري قصيرة الأجل.

-عضو مجلس إدارة الشركة في باريس وكوراساو.

- عضو بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية.

- مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاء مصر".

- عضو مجلس إدارة المجموعة الاستشارية الأفريقية لبورصة لندن.

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