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أسعار الدولار اليوم السبت 29 مايو 2021 بجميع البنوك المصرية

السبت 29/مايو/2021 - 12:12 ص
أسعار الدولار الأمريكي
أسعار الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم  السبت 29 مايو .2021.

 سعر الدولار اليوم  السبت  29-5-2021 في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار ترتفع قرشا واحدا:

زادت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حققت ارتفاعات طفيفة، مع مواصلة صندوق النقد الدولي إشادته بالاقتصاد المصري.

وارتفع  على مدار تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أمس الخميس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 1 قرشًا  بالبنك المركزي؛ ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع كان قد افتتح تداولات الاسبوع عندها.

 

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