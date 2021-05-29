عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعقد غدا للإعلان عن ملامح التطوير وخططها المستقبلية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الغد سيكون هناك أكثر من مجال مفتوح للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة هى التي تنتج، ولن يكون هناك إغلاق للسوق.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر مليئة بالمواهب، منوها بأنه هناك تنسيق مع عدد من النقابات المهنية مثل الممثلين والصحفيين للتعامل مع الموهوبين، مؤكدا أن هناك رغبة قوية في فتح سوق الدراما والإعلام المصري.





وأضاف أن الدولة اتخذت قرار مبدئيا أنه يتم طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة يتملكها المصريين، حيث أنها استطاعت أن تحقق أرباحًا، لافتا إلى أن دور إعلام الدول التنسيق مع جهات الراغبة في الإنتاج، كاشفا أن هناك شخصية تاريخية سياسية مصرية يريدون تقديم عمل درامي لها.



