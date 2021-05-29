بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس السبت



وجاءت التوقعات كالتالي:



حالة الطقس نهارًا

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا).



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.