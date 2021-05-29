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بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس السبت

السبت 29/مايو/2021 - 12:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 29 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس السبت
بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس السبت

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