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أسعار "الذهب" في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 29 مايو 2021

السبت 29/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب  في الاسواق المصرية اليوم السبت 29مايو 2021 ، وسط توقعات بالارتفاع بعد خسائر طفيفة الأمس الجمعة بقيمة 2 جنيه في الجرام.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 29 مايو 2021  في مصر الأن:

 

عيار 18 سجل 697.75 جنيها للجرام.

 

عيار 21 سجل 814 جنيها للجرام.

 

عيار 24 سجل 930.25 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب 6512 جنيها.

 

 

اسعار الذهب عالميا تتجاوز خسائرها:

ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة، متجاوزا لفترة وجيزة مستوى 1900 دولار المهم،..

 

وسجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق بما يصل إلى 0.8 بالمئة. والمعدن بصدد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة.

 

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

 

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.79 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1174.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2820.16 دولار للأوقية.

 

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