عمرو أديب عن مؤتمر "المتحدة": سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل.. وطرح أسهم الشركة بالبورصة





كشف الإعلامى عمرو أديب عن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذى سينعقد غدا السبت، مشيرًا إلى أن الدولة قررت أنه آن الآوان بعد الموسم الماضى إنتاج ضخم يتناسب مع قوة مصر الناعمة لفتح المجال.





وأكد خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه من الغد سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة تنتج، ومصر مليئة بالمواهب.





وأشار إلى أن هذه الخطوة هيكون معاها تنسيق مع عدد من النقابات المهنية، وهناك رغبة قوية فى فتح سوق الدراما والإعلام المصرى، ولن يكن مقتصرا على الإنتاج ولكن عن الملكية.



