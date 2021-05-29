Advertisements

عمرو أديب عن مؤتمر "المتحدة": سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل.. وطرح أسهم الشركة بالبورصة

السبت 29/مايو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الإعلامى عمرو أديب عن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذى سينعقد غدا السبت، مشيرًا إلى أن الدولة قررت أنه آن الآوان بعد الموسم الماضى إنتاج ضخم يتناسب مع قوة مصر الناعمة  لفتح المجال.

وأكد خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه من الغد سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة تنتج، ومصر مليئة بالمواهب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هيكون معاها تنسيق مع عدد من النقابات المهنية، وهناك رغبة قوية فى فتح سوق الدراما والإعلام المصرى، ولن يكن مقتصرا على الإنتاج ولكن عن الملكية.

ولفت إلى أنه سيجرى طرح الشركة الضخمة بالبورصة المصرية ويتملكها المصريون.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ 37 دقيقة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بحضور نجوم الفن.. المخرجة كاملة أبو ذكري تحتفل بزفاف ابنتها (صور)

منذ ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

01:10 ص

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

01:18 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

01:14 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»