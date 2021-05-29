الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة

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الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة
السبت 29/مايو/2021 - 12:41 ص
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على طيب الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي الشقيق.
وأكد رئيس الأهلي تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.
وأشار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمون على كافة الأمور، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع.
وأشاد رئيس الأهلي بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادا لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، متمنيا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات.
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