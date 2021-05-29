الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على طيب الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي الشقيق.





وأكد رئيس الأهلي تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.





وأشار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمون على كافة الأمور، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع.





وأشاد رئيس الأهلي بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادا لتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، متمنيا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات.



