Advertisements
بينها الصداع والزغللة.. تعرف على أعراض الفطر الأسود (فيديو)
السبت 29/مايو/2021 - 03:20 ص
أمنية فوزي
Advertisements
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن الفطر الأسود له علاج طبي في المراحل الأولى، وعلاج جراحي في المراحل المتأخرة، والعلاج متوافر ومتعارف عليه دوليًا، ومتوفر علاجه في جمهورية مصر العربية بكمية كبيرة رغم أنه علاج مكلف ماديًا.
وأضاف "حسني"، خلال حواره مع الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية لتوفير العلاج للفطر الأسود.
وكشف عن أعراض الفطر، موضحًا أنها آلام في الوجه، وصداع مستمر لا يستجيب للمسكنات، انسداد الأنف، وزغللة في العينين، زرقان أو إحرار في الوجه، بروز العينين، ثم فقدان الوعي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements