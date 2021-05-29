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نجم برشلونة مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

السبت 29/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أنه من المحتمل عودة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف المقبل.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية إلى أن كوتينيو كان قد قضى 5 سنوات جميلة في البريميرليج برفقة ليفربول قبل أن يعود عدة خطوات للخلف في مسيرته بسبب فشله مع برشلونة.

وأكدت الشبكة العالمية أن إيفرتون وأرسنال مهتمين بالتعاقد مع النجم البرازيلي ودون أدنى شك يسعى برشلونة بشدة من أجل بيعه.

وأفادت الشبكة العالمية بأن كوتينيو غاب عن برشلونة منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب الإصابة ويبدو أن إيجاد مكان للنجم البرازيلي بعد الآن في تشكيلة البارسا شيء صعب المنال.

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