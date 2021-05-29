بحضور نجوم الفن.. المخرجة كاملة أبو ذكري تحتفل بزفاف ابنتها (صور)





نشرت الفنانة نيللي كريم، صورًا من حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري "أبية الشيمي" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"،





وظهر في الصور التي نشرتها نيللي كريم عبر خاصية الإستوري، كل من النجم خالد النبوي وأبنائه والنجمة درة ،



وعلّقت نيللي كريم على إحدى الصور قائلةً: "مبروك يا أم العروسة".





ولاقت الصور تفاعل الجمهور الذي حرص على ترك التعليقات الإبجايبة، ككت عبروا عن تمنياتهم بحياة سعيدة للزوجين.



