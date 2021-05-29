محافظ البحر الأحمر يزف بشرى سارة عن الوضع السياحي بالمحافظة (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه تم مناقشة عدد من المشروعات التي تتعلق بالقطاع السياحي وسيتم تنفيذها بالمحافظة خلال اجتماع أمس من رئيس الوزراء.





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك مشروعات تتعلق برفع كفاءة المنشآت والاماكن السياحية وهى لن تستغرق شهور قليلة، حيث سيتم الانتهاء منها بحلول فصل الشتاء ، موضحا أن المحافظة طرحت مشروع كبير على بعد 10 دقائق من المطار وهو مازال في إطار مقترح.





ولفت إلى أنه التقى بالسفير الألماني وأخبره أنه تم تطعيم 40% من مواطنيهم، ومتفائل بزيادة عدد الرحلات الألمانية إلى مصر، مضيفا أن السفير الألماني أشاد بمستوى الأماكن السياحية رغم فترة الغلق بسبب كورونا، منوها بأن الموسي السياحي مبشر، وهناك زيادة في نسبة الإشغال.



