هل يجبر السوبر ليج برشلونة التخلي عن ميسي ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بطولة دوري السوبر الأوروبي تهدد برشلونة الإسباني بخسارة خدمات نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم المقبل.





ولفت برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولم يحسم البرغوث الأرجنتيني موقفه من التجديد مع النادي الكتالوني حتى الآن.





وألمح البرنامج الإسباني أن برشلونة شارك في تأسيس بطولة السوبر ليج مع 11 ناديًا آخر لكن انسحبت 9 أندية وعادت إلى بطولات الاتحاد الأوروبي بينما استمر البارسا وريال مدريد ويوفنتوس فقط في البطولة الجديدة.





وأكد البرنامج الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة قلق بشأن مصير ميسي مع البلوجرانا.





وأوضح البرنامج الإسباني أن لابورتا يمتلك العديد من المخاوف من حدوث نهاية غير سعيدة بين برشلونة والاتحاد الأوروبي بسبب السوبر ليج وقد ينتج عن ذلك انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مجانًا.





وأفاد البرنامج الإسباني أن الاتحاد الأوروبي فتح الباب مؤخرًا أمام اتخاذ إجراءات تأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بسبب الاستمرار في بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن عقوبات اليويفا قد تصل إلى استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



