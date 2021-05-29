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للمرة الثانية.. تأجيل افتتاح الجزيرة الوسطى بطريق صلاح سالم
السبت 29/مايو/2021 - 06:26 ص
إسماعيل منطاوي
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أجلت محافظة القاهرة، موعد افتتاح أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة "طريق صلاح سالم"والتى نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، للمرة لثانية، والتي كان من المقرر أن يتم افتتاحها اليوم السبت .
وأحدثت أعمال التطوير نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.
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