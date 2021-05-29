Advertisements

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

السبت 29/مايو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements

كتب الفنان محسن صبري، منشوًرا علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك" يعلق فيه علي تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعد لقائه مع الاعلامي رامي رضوان علي قناة "dmc" وحديثه علي أزمه الفنانين مع المنتجين.

تحدث الفنان أشرف ذكي خلال أحداث الحلقة علي موقف النقابة من الفنانين والتطورات الاخيره لحالة الفنان شريف دسوقي وعن أزمات المنتجين والفنانين موضحًا أنه يوجد بعض شركات الإنتاج تنصب علي العاملين بها والممثلين بداخلها .

وعلق الفنان محسن صبري علي تصريحات أشرف زكي قائلا إنه جيدًا كيف يأخذ حقه بالكامل من المنتجين وأنه ليس مثل هؤلاء الفنانين الذين يتهاونون في حقهم مضيفًا: "أنا مش شريف دسوقي.. أنا بعرف أخد حقي".

يذكر أن الفنان شريف دسوقي قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية وعلي أثرها حدث بتر لقدمه وقد حظي بدعم الفنانين له خلال الايام الماضية وقام الرئيس السيسي بتكفل حالته وصرف معاش استثناني وعلي الجانب الاخر تكفلت بحالته أيضـا

أخبار تهمك

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ 37 دقيقة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم

منذ أقل من ساعتين

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ 33 دقيقة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 41 دقيقة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بحضور نجوم الفن.. المخرجة كاملة أبو ذكري تحتفل بزفاف ابنتها (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

01:10 ص

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

01:18 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

01:14 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»