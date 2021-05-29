بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي



كتب الفنان محسن صبري، منشوًرا علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك" يعلق فيه علي تصريحات نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعد لقائه مع الاعلامي رامي رضوان علي قناة "dmc" وحديثه علي أزمه الفنانين مع المنتجين.



تحدث الفنان أشرف ذكي خلال أحداث الحلقة علي موقف النقابة من الفنانين والتطورات الاخيره لحالة الفنان شريف دسوقي وعن أزمات المنتجين والفنانين موضحًا أنه يوجد بعض شركات الإنتاج تنصب علي العاملين بها والممثلين بداخلها .



وعلق الفنان محسن صبري علي تصريحات أشرف زكي قائلا إنه جيدًا كيف يأخذ حقه بالكامل من المنتجين وأنه ليس مثل هؤلاء الفنانين الذين يتهاونون في حقهم مضيفًا: "أنا مش شريف دسوقي.. أنا بعرف أخد حقي".



يذكر أن الفنان شريف دسوقي قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية وعلي أثرها حدث بتر لقدمه وقد حظي بدعم الفنانين له خلال الايام الماضية وقام الرئيس السيسي بتكفل حالته وصرف معاش استثناني وعلي الجانب الاخر تكفلت بحالته أيضـا