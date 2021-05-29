الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

‎أكد محمود الخطيب، رئيس النادي، تقديره لكافة التهاني التي تلقاها الأهلي بمناسبة الفوز بكأس السوبر الإفريقي، وفي المقدمة تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي جاءت معبرة عن المعاني السامية للرياضة والتأكيد على العلاقات الراسخة بين الأندية الرياضية الشقيقة.









ووجه الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وتمنى رئيس النادي أن تكون هناك انطلاقة جديدة في كل الاتجاهات لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.‎





وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.



