بيراميدز يطالب بتأجيل مباراة الإسماعيلي

تتجه النية داخل نادي بيراميدز للمطالبة بتأجيل لقاء الإسماعيلي، بعد غدٍ الأحد، في الجولة 25 للدوري المصري، بعد ظهور 5 حالات مصابة بفيروس كوورنا.









وقال بيراميدز، في بيان مساء يوم الجمعة، إن المسحة التي أجرتها البعثة في نيجيريا قبل لقاء إنييمبا، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، أكدت ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة، قبل أن ترتفع الإصابات إلى 5 فور العودة إلى القاهرة.





وكشف مصدر مسئول داخل السماوي عن وجود نيه داخل النادي بمطالبة إتحاد الكرة المصري في بيان رسمي صباح اليوم السبت بتأجيل مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل الموافق 30 من الشهر الجاري.





ورفض بيراميدز الإعلان الرسمى عن أسماء المصابين بالفيروس؛ لحين ظهور نتيجة المسحة التى خضعوا لها للتأكد من تلك الإصابات.





جدير بالذكر أن نادى بيراميدز تقدم بشكوى رسمية؛ بسبب المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية، وسوء حالة فندق الإقامة في مدينة آبا النيجيرية، والتى أدت لإصابة عدد كبير من أفراد النادي بفيرس كورونا في الساعات الماضية.



