بـ 60 مسلسلًا و15 مسرحية.. عمرو أديب يعلن عن أضخم تعاون فني مرتقب بين مصر والسعودية

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تعاون فني ضخم مرتقب بين مصر والسعودية سيتم الإعلان عن تفاضيله اللأحد المقبل.





وأوضح خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": أن الإعلان الفني الكبير يتضمن إنتاج ما يقرب من 60 مسلسلا و15 مسرحية وأعمال فنية أخرى.





وأضاف: "التعاون المصري السعودي يأتي في ظل ما ستشهده المرحلة المقبلة من انفتاح السوق الفني المصري علي التعاون في الداخل والخارج وام بي سي سيكون له دور كبير في هذا التعاون".





وتابع: "نحن علي اعتاب طفرة في الإنتاج الدرامي والإعلامي الفترة المقبلة، وهناك تفاؤل كبير من تركي آل الشيخ بوجود إرادة مصرية للتعاون الكبير".



