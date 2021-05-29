برشلونة يفعل بند شراء نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني قرر تفعيل بند شراء نجمه البرازيلي إيمرسون الذي يلعب في صفوف ريال بيتيس الإسباني، حيث يعتبر لاعب بملكية مشتركة بين الناديين.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة سيدفع المبلغ المنصوص عليه في الإتفاق مع ريال بيتيس من أجل شراء النجم البرازيلي بشكل دائم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيمرسون يلعب مع ريال بيتيس منذ عام 2019 بعد أن تم ضمه في مشروع مشترك بين النادي الأندلسي والنادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بناءاً على الإتفاق المُبرم بين الطرفين فإن برشلونة يمكنه التعاقد معه إذا قام بدفع مبلغ 9 مليون يورو لريال بيتيس في الصيف المقبل وهذا الأمر متاح أمامه حتى يوم 31 مايو الحالي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن إيمرسون البالغ من العمر 22 عامًا يُعتبر واحد من أفضل اللاعبين في مركزه في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.



