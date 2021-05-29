حقيقة اتفاق الزمالك وساسي على تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع نجم الفريق التونسي فرجاني ساسي لتجديد عقده.





ونفى أحد المصادر في الفارس الأبيض وجود أي اتفاق بين الزمالك وفرجاني ساسي لتجديد عقده وأن كل ما حدث هو تواصل حسن لبيب رئيس النادي مع النجم التونسي.





وأكد رئيس نادى الزمالك لساسي رغبة النادي في الإبقاء عليه واستمراره في صفوف الفريق ولكنه لم يتطرق الحديث إلى أي أمور تفاوضية أو تعاقدية كما لم يحدث أي اتفاق على مقابل مادي يحصل عليه ساسي.





وشهدت الساعات الماضية بعض الأنباء بشأن اتفاق الزمالك مع فرجاني ساسي على خطوة تجديد عقده مع الفارس الأبيض.



