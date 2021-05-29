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ماذا قال الصاوي عن زوجة خالد صالح بعد وفاتها؟

السبت 29/مايو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
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عبر الفنان خالد الصاوي، عن حزنه الشديد لوفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث قال: "كانت أم الشلة بتاعتنا واتعرفت عليها بعد معرفتي بزوجها الفنان الراحل خالد صالح بـ3 سنوات".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي بقناة "سي بي سي": "كانت نقية وأتمنى ربنا يجمعنا بيها علي خير".

وتابع: "أنا شوفت ازاي وقفت وراء خالد صالح.. ومعايا أنا كمان وكانت مؤمنة بيا وتدعمني في العروض المسرحية".

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