ماذا قال الصاوي عن زوجة خالد صالح بعد وفاتها؟





عبر الفنان خالد الصاوي، عن حزنه الشديد لوفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث قال: "ك انت أم الشلة بتاعتنا واتعرفت عليها بعد معرفتي بزوجها الفنان الراحل خالد صالح بـ3 سنوات".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي بقناة "سي بي سي": "كانت نقية وأتمنى ربنا يجمعنا بيها علي خير".



وتابع: "أنا شوفت ازاي وقفت وراء خالد صالح.. ومعايا أنا كمان وكانت مؤمنة بيا وتدعمني في العروض المسرحية".



