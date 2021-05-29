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بعد تداول الفيديو.. كشف ملابسات طرد رجل وزوجته أبنائهم الخمسة بأوسيم

السبت 29/مايو/2021 - 02:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداوله أحد المواقع الإلكترونية بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بأوسيم".

بالفحص أمكن تحديد الأسرة المعنية، وتبين أنهم عامل رخام، ربة منزل، وأبنائهم الخمسة "مقيمين بدائرة قسم شرطة أوسيم" بمحافظة الجيزة، كما تبين وجود خلافات زوجية بين الزوجين، قام على إثرها الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية، فتوجهت إلى مسكن أهليتها بدائرة المركز.

عقب ذلك قام بطرد أنجالهما وتوجيههم إلى مسكن أهلية الزوجة، إلا أنها رفضت استقبالهم وطلبت منهم العودة إلى والدهم ولم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوجين، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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