وفاة الأديب مرعي مدكور متأثرا بمضاعفات كورونا

توفي الأديب والكاتب الصحفي المصري المعروف مرعي مدكور، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.





وأثرى الراحل مدكور الساحة الأدبية في مصر والعالم العربي بالعديد من المؤلفات، وكذلك قام بتدريس الإعلام والصحافة في جامعات مختلفة، كانت آخرها جامعة الأزهر.





وجاءت وفاة مرعي مدكور، متأثرا بإصابته بمضاعفات كورونا، فيما قررت أسرته دفنه في مسقط رأسه في محافظة المنيا، وفق ما أكد بيان صادر عن جامعة الأزهر.





ويعد الكاتب الصحفي والأديب، مرعي مدكور، أحد أبرز الوجوه الأدبية، وأصدر عددا من المؤلفات من بينها كتاب: "حصافة الأدب في مصر"، ومجموعة قصصية بعنوان "عالية المقام" وغيرهما.