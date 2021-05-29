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الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة
السبت 29/مايو/2021 - 02:28 ص
غدير أحمد
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يرغب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في ضم جناح محلى مميز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الجهاز الفنى بالمارد الأحمر يدرس مسألة التعاقد مع عبدالرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ورفض مجلس إدارة النادي الأهلى طلب بيتسو موسميانى، خصوصًا أن إدارة فريق الإسماعيلى، سوف تطلب أرقام مالية كبيرة لبيع اللاعب.
ويرجع سبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلى ضم أى صفقة من الإسماعيلى بالوقت الحالى، بسبب الظروف التى تمر بها القلعة الصفراء، ولتجنب الاتهامات المنتظرة بشأن تفريغ القلعة الصفراء من أهم النجوم.
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