Advertisements

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

السبت 29/مايو/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يرغب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في ضم جناح محلى مميز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الجهاز الفنى بالمارد الأحمر يدرس مسألة التعاقد مع عبدالرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورفض مجلس إدارة النادي الأهلى طلب بيتسو موسميانى، خصوصًا أن إدارة فريق الإسماعيلى، سوف تطلب أرقام مالية كبيرة لبيع اللاعب.

ويرجع سبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلى ضم أى صفقة من الإسماعيلى بالوقت الحالى، بسبب الظروف التى تمر بها القلعة الصفراء، ولتجنب الاتهامات المنتظرة بشأن تفريغ القلعة الصفراء من أهم النجوم.

أخبار تهمك

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة اتفاق الزمالك وساسي على تجديد عقده

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ ساعتين

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - ريال مدريد يُعلن عن تفاصيل عقد ألابا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

01:10 ص

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

01:18 ص

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»