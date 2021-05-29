الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

يرغب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في ضم جناح محلى مميز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الجهاز الفنى بالمارد الأحمر يدرس مسألة التعاقد مع عبدالرحمن مجدى جناح فريق الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





ورفض مجلس إدارة النادي الأهلى طلب بيتسو موسميانى، خصوصًا أن إدارة فريق الإسماعيلى، سوف تطلب أرقام مالية كبيرة لبيع اللاعب.





ويرجع سبب رفض مجلس إدارة النادي الأهلى ضم أى صفقة من الإسماعيلى بالوقت الحالى، بسبب الظروف التى تمر بها القلعة الصفراء، ولتجنب الاتهامات المنتظرة بشأن تفريغ القلعة الصفراء من أهم النجوم.



