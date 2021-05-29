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موقف رونالدو من عودة أليجري إلى يوفنتوس
السبت 29/مايو/2021 - 02:30 ص
غدير أحمد
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عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف فريق يوفنتوس، غضبه من عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة السيدة العجوز من جديد.
وقع أليجري على عقود تدريب السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقبلة.
وبحسب ماورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو غضب من قرار عودة أليجري، وحث وكيله خورخي مينديز على إجراء محادثات مع باريس سان جيرمان".
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو، لكنه يفضل الرحيل عن السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضافت:"أن رونالدو لا يزال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي لا يرغب في الترحيب به مرة أخرى".
وأشارت إلي أن هناك فريقين فقط يستطيعان تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو، وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى خفض راتب النجم البرتغالي.
وذكرت إن سان جيرمان مستعد لضم رونالدو، خاصة إذا رحل كيليان مبابي قبل نهاية عقده.
وأكدت الصحيفة أن جورجينا رودريجيز، شريكة رونالدو، ترغب في الانتقال إلى باريس، وأخبرت بعض أصدقائها أن العاصمة الفرنسية وجهتها المفضلة.
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