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موقف رونالدو من عودة أليجري إلى يوفنتوس

السبت 29/مايو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف فريق يوفنتوس، غضبه من عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لقيادة السيدة العجوز من جديد.

وقع أليجري على عقود تدريب السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقبلة.

وبحسب ماورد بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو غضب من قرار عودة أليجري، وحث وكيله خورخي مينديز على إجراء محادثات مع باريس سان جيرمان".

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في يونيو، لكنه يفضل الرحيل عن السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت:"أن رونالدو لا يزال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي لا يرغب في الترحيب به مرة أخرى".

وأشارت إلي أن هناك فريقين فقط يستطيعان تحمل تكاليف التعاقد مع رونالدو، وهما: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى خفض راتب النجم البرتغالي.

وذكرت إن سان جيرمان مستعد لضم رونالدو، خاصة إذا رحل كيليان مبابي قبل نهاية عقده.

وأكدت الصحيفة أن جورجينا رودريجيز، شريكة رونالدو، ترغب في الانتقال إلى باريس، وأخبرت بعض أصدقائها أن العاصمة الفرنسية وجهتها المفضلة.

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