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"حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" لشاكوش وياسمين رئيس تقترب من 5 ملايين مشاهدة (فيديو)

السبت 29/مايو/2021 - 02:59 ص
بوابة الفجر
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حققت أغنية "افتحي شباكك أنا جيت" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، تجاحًا حيث اقتربت من  تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر موقع “اليوتيوب” خلال 48 ساعة من طرحها.


تقول كلمات الأغنية: "حبيبتي .. افتحي شبكاكيك انا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط  ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك”.


بلاغيكي .. قولتلك بهوايا  .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني  .. انتي النص التاني  .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي".


“حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، والحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.

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