أول قرار من الزمالك ردا على شائعات بن شرقي والأهلي

انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد أبرز نجوم النادي الزمالك للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وربطت تقارير صحفية النادي الأهلي بالدخول في مفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أزمة عدم حصوله على مستحقاته وتفكيره في مغادرة القلعة البيضاء.





وقررت إدارة الزمالك، الدخول في مفاوضات مع أشرف بن شرقي جناح الفريق، وذلك لتجديد عقده مع الفريق،كما ترغب في منحه جزء م ن مستحقاته لغلق الباب أمام محاولاته فسخ تعاقده وقطع الطريق أمام الأهلي للتعاقد مع اللاعب.





ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع أشرف بنشرقي حال فسخ تعاقده مع الزمالك والرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



