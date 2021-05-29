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باريس سان جيرمان يفاوض أشرف حكيمي

السبت 29/مايو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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يستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع نجم عربي شهير خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، قد بدأ مفاوضات مع ظهير إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي تمهيدا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الجبهة اليمنى بسبب قلة الخيارات المتاحة سواء كولين داجبا وفلورينزي.

وأوضحت التقارير أن الدولي المغربي البالغ من العمر 22 عامًا، بات أولوية لمسؤولي بي إس جي لدعم الجبهة اليمنى، خاصة وأن اللاعب لا يمانع في الرحيل عن الانتر حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يواجه منافسة من بايرن ميونخ الألماني وناد أوروبي آخر لم يتم الكشف عن هويته بعد في التعاقد مع حكيمي.

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