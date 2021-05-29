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فنان شهير يحصل على الجنسية الإماراتية

السبت 29/مايو/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان السوري، ياسر العظمة، حصوله على الجنسية الإماراتية ووجه الشكر لحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

وقال العظمة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية"

كما شكر العظمة بن راشد على منحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، وقال إنها "تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات" 

يذكر أن العظمة يقيم في الإمارات العربية، وفيها صور مسلسله الجديد "السنونو" الذي كان مقررا عرضه في رمضان الماضي، إلا أن العظمة كتب في صفحته الشخصية أن العرض سيؤجل إلى ما بعد رمضان بسبب بعض العمليات الفنية التي "استغرقت وقتا أكثر من المتوقع". 

وكان عدد من الفنانين العرب أعلنوا حصولهم على "الإقامة الذهبية" (تأشيرة الإقامة طويلة الأمد) التي بدأت الإمارات منحها منذ 2019، وهي تمتد لخمس أو عشر سنوات، وتجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل "المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية" حسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

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