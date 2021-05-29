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تشيلسي يتخلي عن 5 لاعبين من أجل لوكاكو

السبت 29/مايو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي يسعى للتخلي عن 5 لاعبين، من أجل التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، وضع عينه على مهاجم تشيلسي السابق، الذي قضى 3 أعوام مع البلوز، وتمت إعارته لفترة، لعدم حصوله على فرصة اللعب.

وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي يخطط لبيع 5 من لاعبيه، من أجل تمويل الصفقة، وهم كيبا أريزابالاجا وكالوم هودسون أودوي وروس باركلي وروبن لوفتوس تشيك وتامي أبراهام.

وفاز لوكاكو بلقب الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي والذي أعلن رحيله عن النيراتزوري، ونجح البلجيكي في خطف أنظار اللاعبين بفضل أدائه الرائع.

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