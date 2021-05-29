اتحاد الكرة يعاقب الزمالك

قرر اتحاد الكرة المصري فرض غرامة مالية على النادي الزمالك بسبب ما بدر من حارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم جنش خلال مباراة الإسماعيلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.





وعاقب اتحاد الكرة النادي الزمالك بتغريمه 50 ألف جنيه وذلك بسبب قذف محمود جنش حارس مرمى الفريق كرة داخل الملعب لتعطيل اللعب خلال لقاء الإسماعيلي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.





وأشهر الحكم أمين عمر الذى أدار المباراة البطاقة الصفراء فى وجه جنش بسبب إلقائه بإحدى الكرات داخل ملعب استاد السويس، ووفقا للائحة سيتم تغريم الزمالك 50 ألف جنيه بسبب هذه الواقعة.





وتأهل الزمالك لدور الـ8 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، ليواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل باستاد السويس الجديد.



