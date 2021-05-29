مالديني على طاولة برشلونة

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد دوناروما مع ميلان نهاية الموسم الجاري، وقال باولو مالديني المدير التقني للروسونيري، أن الحارس سيرحل بنهاية الموسم الحالي إلى نادٍ آخر.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن دوناروما خيار حقيقي لبرشلونة، لأنه سيأتي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ميلان.





وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة، لا يبحثون عن التعاقد مع حارس كبير، لكن دوناروما يعد فرصة مميزة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.





وأشارت الصحيفة، أن ما يدعم رغبة برشلونة في ضم دوناروما، أن تير شتيجن الحارس الأساسي لبرشلونة يعاني منذ 3 مواسم من مشاكل في الركبة.





وأوضحت الصحيفة، أنه لا توجد نيه لرحيل تير شتيجن عن برشلونة في الصيف المقبل، بعد أن جدد عقده مع البلوجرانا حتى صيف 2025.



