Advertisements

بن شرقي يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

السبت 29/مايو/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
عقد مجلس إدارة الزمالك اتفاق بشكل رسمي مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي من أجل عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف في ملف تجديد عقده.

وهناك اتجاه داخل القلعة البيضاء نحو تجديد عقد أشرف بن شرقي من أجل قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته خصوصًا أن عقد النجم المغربي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وهو ما يجعل الفرصة متاحة أمام بن شرقي من أجل التعاقد مع أي فريق في انتقالات يناير المقبل.

وارتبط بن شرقي بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية في الفترة الأخيرة كما أن الأهلي لا يمانع فكرة ضمه في حالة رحيله عن الزمالك وفسخ عقده.

ويأمل مجلس الزمالك في تجديد عقد بن شرقي بالإضافة إلى الاتفاق مع النجم المغربي على جدولة المستحقات المالية المتأخرة.

و يعتبر أشرف بن شرقي من أهم النجوم والعناصر في صفوف الزمالك في الموسم الحالي في مركز الجناح الأيسر.

أخبار تهمك

أول قرار من الزمالك ردا على شائعات بن شرقي والأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 9 لاعبين من الأهلي أمام نهضة بركان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الحزن يُخيم على لاعبي الأهلي رغم التتويج بالسوبر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يرد على تهئنة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يحسم مصيره مع التدريب في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

فنان شهير يحصل على الجنسية الإماراتية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يسجل هدفًا عالميًا للأهلي في شباك نهضة بركان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تصريحات أشرف زكي .. محسن صبري: أنا مش شريف دسوقي.. وبعرف أخد حقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

الصفقة المرتقبة تكتب نهاية قصة كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. عمرو أديب يكشف تفاصيل مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غدا (فيديو)

الإعلان الرسمي.. برشلونة يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

05:32 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

01:10 ص

الصحة تكشف الموعد المتوقع لـ انتهاء الموجة الثالثة من جائحة كورونا

06:17 م

فنان شهير يحصل على الجنسية الإماراتية

04:21 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»