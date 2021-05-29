بن شرقي يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

عقد مجلس إدارة الزمالك اتفاق بشكل رسمي مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي من أجل عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف في ملف تجديد عقده.





وهناك اتجاه داخل القلعة البيضاء نحو تجديد عقد أشرف بن شرقي من أجل قطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته خصوصًا أن عقد النجم المغربي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وهو ما يجعل الفرصة متاحة أمام بن شرقي من أجل التعاقد مع أي فريق في انتقالات يناير المقبل.





وارتبط بن شرقي بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية في الفترة الأخيرة كما أن الأهلي لا يمانع فكرة ضمه في حالة رحيله عن الزمالك وفسخ عقده.





ويأمل مجلس الزمالك في تجديد عقد بن شرقي بالإضافة إلى الاتفاق مع النجم المغربي على جدولة المستحقات المالية المتأخرة.





و يعتبر أشرف بن شرقي من أهم النجوم والعناصر في صفوف الزمالك في الموسم الحالي في مركز الجناح الأيسر.



